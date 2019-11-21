«Как будто порно»: Лобода шокировала фанатов широким шпагатом (фото)

Шоу-бизнес

Показавшая недавно предполагаемую дочь Тилля Линдеманна Светлана Лобода продолжает удивлять своих фанатов. Так, на днях украинская исполнительница разместила в Сети фотографии, сделанные во время прошедшего отдыха.

Активно занимаясь спортом, артистка может выполнить различные спортивные трюки — в частности, стойку на голове. Теперь, очевидно, настало время для шпагата — любимой позы Анастасии Волочковой.

Свой пост в Instagram Светлана Лобода сопроводила строками из песни:

«Мелькали молнии

Мы на балконе голые

Дым по квартире

Стелился волнами

Я на беззвучный

Редкая с… а

За сто пропущенных

И мне не стыдно ни. .

Ты любишь первый

А я люблю картины ха ха

Какой ты скучный

И не спортивный

Шаткие нервы

У тебя неверное

Мы строим третий

А ты в резерве".

Некоторым подписчикам артистки понравились ее стихотворные упражнения: «Пишешь стихи ты, погасли софиты», «Классный текст!», «Ого какой текст», Пишешь стихи ты, Погасли софиты Значащие строчки, больше чем жирная точка".

Но большинство фолловеров основное внимание уделили формам Светланы и ее спортивному мастерству: «Фотки просто огонь», «Эти ноги нереальные», «Волочкова отдыхает!», «Опять этот безумно красивый шпагат от Светланы», «Светлана, вы нас дразните».

Свою толику гадостей не позабыли добавить и хейтеры, посчитавшие, что дело Лободы — петь песни, а не копировать экс-балерин: «Шпагат так норма, как будто порно», «Волочкова, ты ли это?», «Волочкова)))», «Шпагатами нас балует другая! А ты Светочка давай лучше пой!».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода опечалилась судьбой Меган Маркл, сравнив фото герцогини до свадьбы и после замужества.

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