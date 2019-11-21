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В Украине с 1 декабря вводятся новые социальные стандарты: что об этом известно
В соответствии со статьей 7 Закона Украины № 2629-VIII
Отмечается, что также с декабря увеличатся и другие виды прожиточного минимума.
В частности, Законом № 2629-VIII установлен прожиточный минимум на одного человека в 2019 году в расчете на месяц в размере: с 1 декабря — 2027 грн.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум на одного человека: для детей до 6 лет: с 1 декабря -1779 грн. для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 декабря — 2218 грн.; для трудоспособных лиц: с 1 декабря -2102 грн.; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 декабря — 1638 грн.
Минимальная заработная плата по состоянию
Кроме того, в фискальном ведомстве обращают внимание налогоплательщиков на то, что остаются неизменными при начислении и уплате единый налог, ЕСВ и налоговая социальная льгота.
Напомним, что 14 ноября Верховная Рада окончательно одобрила законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год, согласно которому минимальная зарплата в 2020 году вырастет до 4723 гривен в месяц или 28,31 гривны в час, а минимальная пенсия в 2020 году возрастет с 1638 до 1769 гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине резко подорожают отопление и горячая вода.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.