Украина

В Украине с 1 декабря вводятся новые социальные стандарты: что об этом известно

В соответствии со статьей 7 Закона Украины № 2629-VIII от 23.11.2018 г. «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», с 1 декабря возрастет прожиточный минимум на одного человека. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной налоговой службы Украины в Киевской области.

Отмечается, что также с декабря увеличатся и другие виды прожиточного минимума.

В частности, Законом № 2629-VIII установлен прожиточный минимум на одного человека в 2019 году в расчете на месяц в размере: с 1 декабря — 2027 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум на одного человека: для детей до 6 лет: с 1 декабря -1779 грн. для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 декабря — 2218 грн.; для трудоспособных лиц: с 1 декабря -2102 грн.; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 декабря — 1638 грн.

Минимальная заработная плата по состоянию на 01.12.2019 г. не изменится и составит 4 173 грн. в месяц (или 25,13 грн. в почасовом размере).

Кроме того, в фискальном ведомстве обращают внимание налогоплательщиков на то, что остаются неизменными при начислении и уплате единый налог, ЕСВ и налоговая социальная льгота.

Напомним, что 14 ноября Верховная Рада окончательно одобрила законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год, согласно которому минимальная зарплата в 2020 году вырастет до 4723 гривен в месяц или 28,31 гривны в час, а минимальная пенсия в 2020 году возрастет с 1638 до 1769 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине резко подорожают отопление и горячая вода.

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