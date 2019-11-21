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Ударят морозы до -10: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни
Пришедшее в Украину похолодание затянется как минимум до конца недели. В ближайшие дни в восточных областях возможны морозы до -10 градусов, в северных и центральных областях до минус шести, в западных и в южных — до -1. Осадки возможны лишь 21 ноября, в остальные дни дождей синоптики не прогнозируют.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, начиная с четверга, 21 ноября, морозы будут усиливаться.
С 22 ноября дожди в западных и северных областях прекратятся, им на смену придет облачная, но сухая погода.
В зону влияния циклона с северо-востока с каждым днем будут попадать все больше областей.
Последние дни недели будут очень холодными. Морозы ударят во всех регионах, за исключением Закарпатья.
Напомним, по погоде в Михайлов день, 21 ноября, в народе определяли, насколько суровой будет зима. В Украинском гидрометцентре уверены. что нынешнее похолодание будет недолгим, а устойчивая зима с морозами и снегом начнется лишь с 12 декабря.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..