Украина

Ударят морозы до -10: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни

Пришедшее в Украину похолодание затянется как минимум до конца недели. В ближайшие дни в восточных областях возможны морозы до -10 градусов, в северных и центральных областях до минус шести, в западных и в южных — до -1. Осадки возможны лишь 21 ноября, в остальные дни дождей синоптики не прогнозируют.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, начиная с четверга, 21 ноября, морозы будут усиливаться.

С 22 ноября дожди в западных и северных областях прекратятся, им на смену придет облачная, но сухая погода.

В зону влияния циклона с северо-востока с каждым днем будут попадать все больше областей.

Последние дни недели будут очень холодными. Морозы ударят во всех регионах, за исключением Закарпатья.

Напомним, по погоде в Михайлов день, 21 ноября, в народе определяли, насколько суровой будет зима. В Украинском гидрометцентре уверены. что нынешнее похолодание будет недолгим, а устойчивая зима с морозами и снегом начнется лишь с 12 декабря.

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