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Украина

Гончарук рассказал, на сколько подорожает отопление из-за отмены ограничений на тарифы

7:38 21 ноября 2019 190
гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Украине было объявлено о снятии ограничений с тарифов на отопление и горячую воду, ряд экспертов предупредили, что теперь суммы в платежках уйдут в «свободное плавание» и непременно повысятся. Премьер-министр Алексей Гончарук с этим не согласен и верит, что пересмотра тарифов не будет.

«По поводу того, как это повлияет на тарифы. Никак это не повлияет… Мы делаем все, чтобы цены на электроэнергию и газ были ниже, чем прошлой зимой. Это дает нам возможность с оптимизмом смотреть на стоимость отдельных тарифов», — заявил Гончарук после заседания правительства.

Премьер уверяет, что решение прошлого Кабмина о граничных тарифах все равно пришлось бы отменять: если не добровольно, то по решению суда. Этим постановлением были недовольны в Ассоциации городов Украины, а в некоторых регионах его изначально не собирались выполнять.

«Отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять решение и собирались его обжаловать в суде. Потому что чисто физически провести отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства, было бы невозможно», — приводит заявление Гончарука Укринформ.

Напомним, 15 ноября Кабмин отменил июньское постановление об установлении верхней планки тарифа на отопление и горячее водоснабжение. Формальным поводом стало обращение Ассоциации городов Украины.

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