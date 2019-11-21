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Украина

Зеленский вместе с женой почтил память Героев Небесной сотни

10:08 21 ноября 2019 11
Зеленские у монумента Героев Небесной сотни
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 ноября, в День достоинства и свободы, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена почтили память Героев Небесной сотни.

Они установили лампадки на месте гибели участников Революции достоинства и почтили их память минутой молчания. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель СБУ Иван Баканов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский ответил на заявление олигарха Игоря Коломойского по поводу «разворота в сторону России», подчеркнув, что о международных отношениях и векторе Украины должен думать президент, а не любой бизнесмен.

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