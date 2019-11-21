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Недоброе утро: в Одессе дерево раздавило автомобиль (видео)
В Одессе сильный ветер повалил огромное дерево, которое рухнуло прямо на автомобиль. Ранее в сеть попало видео, как в Киеве на Богдана Хмельницкого парень едва увернулся от падающего дерева.
Видео с места чрезвычайного происшествия на одесской улице Раскидайловской в сеть выложил ресурс «Х…я Одесса». «Недоброе утро у кого-то», — говорится в комментарии к видео. Также на ролике показана улица академика Королева, где упавшее дерево повредило забор и стоящие рядом машины.
В Гидрометцентре предупреждали, что в четверга, 21 ноября, в Украине будет сильный ветер — порывы до 15−20 м/с, а в Приазовье — до 25−28 м/с.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице огромное дерево упало прямо на проходившую рядом с ним пенсионерку. На место чрезвычайного происшествия вызывали скорую помощь
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