В Киеве обустроят пять специальных стоянок для такси

Украина

В столице создадут специальные стоянки для таки, о чем сообщил первый заместитель городского головы Николай Поворозник. Первая появится 21 ноября в самом центре города — на улице Б. Хмельницкого. Далее на очереди обустройство таких площадок на улицах Городецкого, Вокзальной, 1, Большой Васильковской, 65−57/3 и 74−84.

Тем временем в Киеве продолжают штрафовать за неправильную парковку на перекрестках, тротуарах, остановках общественного транспорта — в тех частях города, где нарушаются правила стоянки, парковки авто. Инспекторы начали работу в центральной части города. За последние четыре месяца появилось более 3,5 тысячи постановлений о взыскании штрафов на сумму более 1,4 миллиона гривен. Машины, которые сильно мешают движению, эвакуируют. С появлением технических возможностей фотофиксации инспекторы по парковке начнут определять нарушения в автоматическом режиме. Штрафовать смогут также за неоплату парковки.

По словам советника городского головы Максима Бахматова, уже усилен контроль над трафиком на улицах города. Патрулирование полос общественного транспорта вместе с полицией в часы пик утром и вечером дало свои результаты: в течение последнего месяца появилось более 8,6 тысячи постановлений о взыскании штрафов на сумму свыше 4,5 миллиона гривен. В Киеве с 11 ноября работники инспекции по парковке департамента транспортной инфраструктуры начали самостоятельно эвакуировать автомобили, мешающие дорожному движению или создающие угрозу безопасности. Сейчас эвакуируют по 50 авто в сутки (а раньше — 5−10 единиц), сообщил изданию Liga.net Бахматов. От отметил, что трафиком никогда и никто системно не управлял, и назвал некоторые причины, по которым ухудшилось передвижение по улицам столицы. Трафик в последнее время ухудшился из-за ремонтов ключевых магистралей: дорожники постоянно чинят стыки на Южном мосту (полностью его нельзя закрыть), ремонтируют Шулявский мост, окружную дорогу, и движение затрудняется. Также общее количество машин увеличивается, становится больше «евроблях», продажи новых автомобилей в Киеве в прошлом году выросли на 200 процентов…

«ФАКТЫ» уже писали, что с 7 ноября въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик был ограничен. Это касается грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонны, которым закрыт въезд с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00. Пока ограничение вводится со стороны Житомира, а впоследствии оно будет и на других направлениях (фуры должны парковаться на подъездах к столице). Также издание информировало, что в Киеве заработал сервис по продаже парковочных е-талонов.

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