Еще одно «новое лицо»: СМИ рассказали, кто может стать главой КГГА

Политика

После того как на Банковой отказались от идеи назначения главой Киевской городской госадминистрации менеджера Коломойского Александра Ткаченко, в «Слуге народа» начался поиск новой кандидатуры. Как сообщил телеграмм-канал «Украина 24/7» (https://t.me/c/1 242 446 516/3489) со ссылкой на источник в ОП, на данный момент на должность главы КГГА рассматривается кандидатура бывшего председателя правления «Ощадбанка» Александра Морозова

53-летний Александр Морозов — известный банкир, который, помимо «Ощадбанка» (2005−2007 гг), в разное время возглавлял обанкротившиеся «Укргазбанк», «Брокбизнесбанк» и «Форум».

Известность он получил в 2000 году, когда стал советником премьер-министра Виктора Ющенко. Попав в его команду, Морозов в 2002 году стал народным депутатом от «Нашей Украины». Вплоть до 2006 года входил в ближайшее окружение Ющенко, в эти годы он был членом президиума и политсовета «Нашей Украины», а также стал кумом и партнером одного из ведущих политиков этой партии Николая Мартыненко.

В 2006—2010 годах Морозов был депутатом Киевсовета, а в 2007—2009 годах — советником губернатора Киевской области Веры Ульянченко.

После 2010 года Морозов ушел из публичной политики, сосредоточившись на банковской деятельности. Последним банком, которым он руководил, стал банк депутата Вадима Новинского «Форум», обанкротившийся в 2014 году.

Однако сам Морозов к моменту банкротства уже стал директором по развитию бизнеса «Смарт-холдинга», также принадлежащего Вадиму Новинскому, где и сейчас работает. Также в 2016 году, не прекращая работу в «Смарт-холдинге», Морозов стал владельцем лотереи «Патриот».

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