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Прокурор Кулик вне закона и прикрывается бурной работой, — политический эксперт (видео)
Политический эксперт Дмитрий Спивак считает, что скандальный прокурор Константин Кулик инициирует сейчас активную работу и якобы расследования, чтобы удержаться в Генеральной прокуратуре и продолжить свои коррупционные дела, сообщает «Обозреватель».
Как пишет «Обозреватель», Кулика обвинили в незаконном обогащении, потом он публично проигнорировал реформу Генеральной прокуратуры, назвав тестирование прокуроров незаконным, сам не явился на тесты, заявив обществу таким образом о своих якобы сверхзнаниях и сверхкомпетенции, а напоследок надолго ушел на больничный.
Генпрокурор Руслан Рябошапка прокомментировал ситуацию с Куликом и публично заявил, что тот будет уволен до конца года. По словам Спивака, Кулик понимает, что как только он выйдет за двери ГПУ безработным, то вскоре ему придется вернуться в правоохранительные органы в качестве подозреваемого. Поэтому на днях он презентовал расследование финансов группы Януковича, чтобы показать свою нужность нынешней власти. Проблема в том, что каждое такое расследование Кулика может обслуживать интересы других групп. Ранее была информация, что Кулик работает на Коломойского и поддерживает в нужном русле все дела Гонтаревой, НБУ и «ПриватБанка».
«Последняя выходка Кулика — это незаконная надстройка этажа в центре Киева, где к своей 400-метровой квартире Кулик с cупругой построили еще сверху столько же, достроив в доме еще один этаж без дополнительной документации. Ситуацией заинтересовался сам мэр Киева Виталий Кличко, а соответствующие запросы были отправлены в различные органы», — добавил эксперт.
По словам Дмитрия Спивака, в Украине появился очередной деятель международного масштаба по фамилии Кулик: «Да-да, именно международного масштаба. Именно тот Кулик, который встречался в Париже с советником Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и обсуждал с ним т. н. дело Байдена. Именно тот Кулик, который по согласованию с Коломойским жестко „наехал“ на сподвижников Гонтаревой. Именно тот Кулик, о котором пишет вся западная пресса, не понимая, почему новая (!!!) украинская власть не расследует все художества этого „комиссара Каттани“. И наконец, именно тот Кулик, который до сих пор „трудится“ не покладая рук в центральном аппарате Генпрокуратуры».
Политический эксперт подчеркнул, что, несмотря на обращение 60 народных депутатов на имя нового генпрокурора Руслана Рябошапки с требованием уволить одиозного и коррумпированного прокурора, он продолжает работать,
«Более того, только последний скандал с надстройкой целого этажа (!!!) на крыше дома в центре Киева без единого разрешительного документа чего стоит. Казалось бы, судьба Константина Кулика должна быть решена. Ан нет. Господин Кулик не собирается никуда уходить. Он чувствует свою полную безнаказанность и совершает все новые и новые набеги по заказу своих добродетелей. Именно этот Кулик принимал самое активное участие в резонансном задержании банкира из „Укрэксимбанка“ Гриценко. Заказчикам необходимо было временно вывести банкира из игры», — отметил Спивак.
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