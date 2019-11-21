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Происшествия

В «Борисполе» застряли 300 туристов — не могут улететь в Дубай: что происходит

12:50 21 ноября 2019 13
Аэропорт «Борисполь»
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 ноября, в международном аэропорту «Борисполь» задержали отправление рейса в Дубай авиакомпании Azur Air Ukraine. Это не первый форс-мажор, который приключился в аэропорту в последнее время. О происшествии сообщает «Сегодня».

319 пассажиров должны были отправиться в Дубай в 4 утра, но из-за неисправности самолета рейс перенесли ориентировочно на 13:30. Пассажирам предоставлено горячее питание.

«В таких случаях, если вылет самолета задерживается, авиакомпания обязана в определенное время накормить пассажиров, разместить их в отеле. А также, если человек не хочет уже лететь, предоставить компенсацию», — дали комментарий в аэропорту «Борисполь».

В авиакомпании Azur Air Ukraine пояснили:

«В самолете, который должен был вылететь на Дубаи, была обнаружена неисправность. Он не смог вылететь по техническим причинам, каким именно, мы сказать не можем. А после этого пассажиры потребовали заменить самолет. Замена как раз происходит в данное время».

Ранее сообщалось, что в Одесском аэропорту пришлось массово отменять рейсы.

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