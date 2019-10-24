- 14:58 Юная одесситка победила на цирковом фестивале в Италии
- 14:50 Суд вынес приговор анестезиологу за смерть 3-летнего ребенка
- 14:42 Взятки предлагали: появились детали проверки «слуг народа» на полиграфе
- 14:40 «Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 14:40 Уволенный Горбатюк сделал громкое заявление о расследовании дел Майдана
- 14:35 Олег Винник раскрыл секреты предстоящего шоу в Киеве
- 14:31 Украину обязали выплатить обвиняемой в сепаратизме Штепе 3600 евро
- 14:05 Туман нарушил работу украинских аэропортов: какие рейсы задерживаются
- 14:04 Свитолина показала, как готовится к старту на главном итоговом турнире года
- 14:01 Виктор Бронюк признался, как похудел на 30 килограммов
- 13:58 Регулирование цен на рынке электроэнергии станет плохим сигналом для инвесторов, — эксперт
- 13:57 Когда из-за походов султана казна опустела, Роксолана велела открыть в Стамбуле винные лавки
Туман нарушил работу украинских аэропортов: какие рейсы задерживаются
24 октября на территории Украины сильные туманы. Это внесло коррективы в работу нескольких аэропортов страны, сообщает УНН.
Особенно сильный туман наблюдается в Киеве.
«Началась регистрация и посадка. Все утренние рейсы были задержаны. Сейчас происходит посадка на самолеты во Франкфурт, Варшаву», — сказала руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Киев» Галина Богданенко.
На сайте аэропорта сообщается, что сегодня отменили 5 рейсов, направлявшихся в Берлин, Варшаву, Мемминген, Дортмунд и Вильнюс. Также отменили 6 рейсов из Вильнюса, Бергамо, Варшавы, Берлина, Меммингена и Дортмунда. Среди отмененных рейсов десять организовывала компания Wizz Air, еще один отменили в Ernest Airlines.
В Международном аэропорту «Борисполь» отменили два рейса в Ригу и семь из Шарм-эль-Шейхе, Риги, а также Херсона, Запорожья и Черновцов. На задержанные рейсы началась посадка.
Изменено время полетов для рейсов, которые выполняют другие аэропорты страны. В частности, задержки возникли во Львове:
- Вылет рейса SQP141 Киев (Борисполь)-Львов задерживается до 13:00 (плановый вылет из Борисполя 06:00). Причина задержки — неблагоприятные метеоусловия.
- Вылет рейса SQP895 Львов-Прага задерживается до 14:40 (по графику 08:00). Причина задержки — позднее прибытие самолета из предыдущего рейса.
- Вылет рейса SQP896 Прага-Львов задерживается до 16:30 (плановый вылет из Праги 10:35). Причина задержки — позднее прибытие самолета из предыдущего рейса.
- Вылет рейса SQP142 Львов-Борисполь задерживается до 18:40 (по графику 13:00). Причина задержки — позднее прибытие самолета из предыдущего рейса.
- Рейс 7132/7131 будет выполнять авиaкомпания Буковина BKV7132 / 7131.
- Рейс Львов-Шарм-эль-Шейх состоится согласно плану в 14:25, а рейс Шарм-эль-Шейх-Львов состоится с задержкой в 19:15.
Ранее сообщалось, что в сети поделились грандиозными фото окутанного туманом Киева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...