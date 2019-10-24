Туман нарушил работу украинских аэропортов: какие рейсы задерживаются

Украина

24 октября на территории Украины сильные туманы. Это внесло коррективы в работу нескольких аэропортов страны, сообщает УНН.

Особенно сильный туман наблюдается в Киеве.

«Началась регистрация и посадка. Все утренние рейсы были задержаны. Сейчас происходит посадка на самолеты во Франкфурт, Варшаву», — сказала руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Киев» Галина Богданенко.

На сайте аэропорта сообщается, что сегодня отменили 5 рейсов, направлявшихся в Берлин, Варшаву, Мемминген, Дортмунд и Вильнюс. Также отменили 6 рейсов из Вильнюса, Бергамо, Варшавы, Берлина, Меммингена и Дортмунда. Среди отмененных рейсов десять организовывала компания Wizz Air, еще один отменили в Ernest Airlines.

В Международном аэропорту «Борисполь» отменили два рейса в Ригу и семь из Шарм-эль-Шейхе, Риги, а также Херсона, Запорожья и Черновцов. На задержанные рейсы началась посадка.





Изменено время полетов для рейсов, которые выполняют другие аэропорты страны. В частности, задержки возникли во Львове:

Вылет рейса SQP141 Киев (Борисполь)-Львов задерживается до 13:00 (плановый вылет из Борисполя 06:00). Причина задержки — неблагоприятные метеоусловия.

Вылет рейса SQP895 Львов-Прага задерживается до 14:40 (по графику 08:00). Причина задержки — позднее прибытие самолета из предыдущего рейса.

Вылет рейса SQP896 Прага-Львов задерживается до 16:30 (плановый вылет из Праги 10:35). Причина задержки — позднее прибытие самолета из предыдущего рейса.

Вылет рейса SQP142 Львов-Борисполь задерживается до 18:40 (по графику 13:00). Причина задержки — позднее прибытие самолета из предыдущего рейса.

Рейс 7132/7131 будет выполнять авиaкомпания Буковина BKV7132 / 7131.

Рейс Львов-Шарм-эль-Шейх состоится согласно плану в 14:25, а рейс Шарм-эль-Шейх-Львов состоится с задержкой в 19:15.

Ранее сообщалось, что в сети поделились грандиозными фото окутанного туманом Киева.

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