Стиль жизни

Кому не повезет сегодня: гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Звезды советуют пригласить к себе старых друзей или отправиться в гости.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака.

Читайте также: Как правильно читать денежные приметы

Овен

Отлично пойдут финансовые дела, но от соблазнов взять банковский кредит лучше отказаться.

Телец

Чтобы не заболеть, необходимо пропить витамины. Посоветуйтесь со своим врачом, какие именно.

Близнецы

Скучать сегодня не придется — работа, домашние хлопоты, поездки и совещания.

Рак

Ракам собеседования, сделки, консультации желательно перенести на утро.

Лев

Отличный день для срочных покупок, поэтому не забудьте кошелек дома.

Дева

Не откладывайте на вечер выполнение срочных поручений, совершайте безотлагательно все необходимые покупки.

Весы

Направление ваших действий на целый день может определить приватная встреча или беседа.

Скорпион

Хороший день для занятия фитнесом, диеты и очищения организма, но никаких экспериментов.

Стрелец

Стрельцу следует наладить отношения с человеком, с которым он уже не один месяц в ссоре.

Козерог

Можно ждать положительного решения, связанного с учебой, поездкой, судебным иском.

Водолей

Возможно, придется отдать часть денег за лечение близкого родственника.

Рыбы

Возможно, вы, наконец, уладите старые разногласия или вам вернут долг.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter