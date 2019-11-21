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Потерять голову от любви: олень, который решил спариться со статуей оленихи, пережил шок (видео)

В американском штате Иллинойс сняли забавное видео. На нем вышедший из леса олень пытается заняться любовью со статуей оленихи в натуральную величину, установленной на лужайке перед жилым домом. Пока самец пытается пристроиться сзади, у «самки» от сотрясения неожиданно отваливается голова.

Олень тут же в шоке соскакивает с «оленихи» и смотрит на голову, не в силах поверить собственным глазам. Он нерешительно принюхивается к ней, не зная, как поступить дальше.

Ранее в интернете распространилось еще одно видео, снятое в штате Огайо. В нем олень в лесу атакует фальшивого «оленя-соперника», которого охотник применил в качестве приманки. Самец атакует пластикового конкурента, ударив его рогами. У статуи отваливается голова и она падает, после чего олень в ужасе бежит прочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что том, как отважная австралийка в нижнем белье бросилась в огонь спасать коалу.

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