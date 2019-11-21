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Папа-ютубер прославился видео, на котором копирует разнообразные выражения лица своей полуторамесячной дочери

14:07 21 ноября 2019 47
Джош и его дочь
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

YouTube-блоггер из Австралии Джош Хокинс прославился благодаря компиляции видео, на которых он копирует разнообразные выражения лица своей дочери Билли, которая родилась в октябре этого года. Он даже оделся в похожие с дочкой наряды. Видео под названием «Копирование выражения лица напившейся молока дочки стало моей новой постоянной работой» получилось таким забавным, что быстро распространилось в соцсетях, набрав там миллионы просмотров и вызвав множество откликов.

Многие родители отметили, насколько выразительна мимика девочки. И как точно ее повторяет папа. «Ей это очень понравится, когда она вырастет. Покажите это в день ее свадьбы или выпуска из колледжа», — написал один из комментаторов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешила реакция двухлетнего малыша, потрясенного тем, что мама забыла его поцеловать перед уходом на работу.

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