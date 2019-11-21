Видео, в котором 106-летняя мать угощает конфетой 84-летнюю дочь, растрогало сеть

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Для матери ее ребенок всегда остается ребенком — независимо от возраста. Сеть растрогало видео, снятое в китайской провинции Хэнань. Как сообщает издание Daily Mail, 106-летняя госпожа Вуань побывала на свадьбе дочери своей знакомой. Перед уходом она попросила разрешения у невесты взять с собой конфет.

Вернувшись домой, женщина достала из кармана и дала лакомство своей 84-летней дочери Янь Чэнчжи, которая не смогла присутствовать на торжестве из-за боли в ногах и сидела возле крыльца, греясь на солнышке. Получив конфетку, Янь, которая сама является прабабушкой, просияла, став похожей на маленькую девочку.

Видео снимал сосед двух женщин, который сопровождал старшую из них на свадьбу. Он говорит, что в доме проживают пять поколений их семьи, и все они очень дружны между собой. Вуань овдовела в возрасте 30 лет и одна воспитывала двух дочерей. Младшей сестре Янь сейчас 78 лет.

Ролик, растопивший сердца миллионов, стал вирусным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что папа из Австралии прославился видео, на котором копирует разнообразные выражения лица своей полуторамесячной дочери.

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