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Стриптиз в магазине: воровку заставили снять "лишние" восемь пар джинсов (видео)
В сети стало вирусным видео, снятое в Венесуэле. Воровка пыталась выйти из магазина одежды, натянув на себя восемь пар джинсов поверх своих собственных. Однако ее засекли на месте преступления и заставили снять лишние в туалете бутика.
В видеоролике, в ходе необычного стриптиза, девушка спускает облегающие джинсы одну пару за другой заставляя удивляться — каким чудом она умудрилась надеть их на себя. Сняв восьмую пару, девушка оттянула пояс девятой, продемонстрировав нижнее белье, чтобы доказать, что это последняя.
Как пишет издание Daily Mail, видео быстро стало вирусным, набрав более 2,5 миллионов просмотров.
«Ее следует надолго посадить в тюрьму», «Люди критикуют ее, а может, она голодала, и никто не знает, что она чувствовала в тот момент», — писали в комментариях. А кто-то отметил, что девушка, хотя и была в девяти парах джинсах, все равно она выглядела очень худой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сети показали фото ушлой воровки в Киеве, которая устроила настоящее шоу.
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