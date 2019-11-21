Происшествия

Под Харьковом мужчина изнасиловал падчерицу и попытался покончить с собой

В Харьковской области 49-летний житель Люботина изнасиловал 14-летнюю падчерицу, оставшуюся у него на попечении — родные мать и отец девочки умерли. Ранее в Николаеве мужчина изнасиловал пятилетнюю внучку.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Люботинского отделения полиции. Увидев правоохранителей, мужчина попытался покончить с собой, ударив себя ножом в живот. Его госпитализировали.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области Чутовский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы мужчину, избившего и изнасиловавшего свою мать после совместного распития спиртных напитков.



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