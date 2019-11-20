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Избил и изнасиловал родную мать: под Полтавой осужден мужчина, совершивший мерзкий поступок
В Полтавской области, где недавно в городе Кременчуг разыгралась жуткая семейная трагедия, Чутовский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы мужчину, изнасиловавшего свою мать. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
«Чутовский районный суд Полтавской области к 8 годам лишения свободы приговорил насильника своей матери», — говорится в сообщении.
Правоохранители уточняют: в суде Кобеляцкая местная прокуратура доказала, что в начале июня 2019 года после совместного употребления алкоголя сын нанес матери не менее 7 ударов в голову и лицо, а потом изнасиловал.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и тому подобное. Это преступление совершил через неделю после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.
Злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 152 (изнасилование, совершенное в отношении лица, с которым виновный находится в семейных отношениях) УК Украины. Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу.
Ранее «ФАКТЫ» писали о мерзком происшествии в Николаеве: там 65-летний мужчина изнасиловал 5-летнюю внучку своей сожительницы.
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