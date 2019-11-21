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Деньги

Стало известно, когда доллар подорожает

14:48 21 ноября 2019 121
Гривни и доллары
Инф. «ФАКТОВ»

К концу этой недели прогнозируется возврат курса к 24,50 грн за доллар. Об этом начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса «Банк Альянс» Станислав Лисянский заявил «Українським Новинам».

По словам эксперта, основание для небольшого повышения курса доллара — небольшой объем объявленного аукциона по ОВГЗ. А укрепление гривни произошло благодаря завершению налогового периода, что привело к уплате крупных сумм налогов экспортерами. Продажи больших объемов валюты привело к повышению курса гривни.

«На конец месяца прогнозируется небольшой рост курса гривни к уровням 24,5—24,7 грн за доллар, но все будет зависеть от аукциона по размещению ОВГЗ, который состоится 26 ноября 2019 года», — отметил Станислав Лисянский.

Ранее сообщалось, что затяжное падение доллара и евро остановилось.

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