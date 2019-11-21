Украина

До 30 метров в секунду: украинцев предупредили о резком усилении ветра

До конца дня в четверг, 21 ноября, в Украине ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, а на Приазовье — до 28 «штормовых» метров в секунду. В столичном регионе скорость ветра составит 15−18 метров в секунду. Напомним, сильный ветер в Одессе повалил дерево, которое упало на припаркованный автомобиль.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в пятницу, 22 ноября в восточных, южных и западных областях Украины сохранится чрезвычайно ветреная погода.

В акватории Азовского моря и в портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра достигнут 30 метров в секунду, возможен шторм. Высота волн на море будет достигать 1,5−2 метров, в портах — 1,3−1,5 метров.

Напомним, с 28 ноября в Украине ожидается относительное потепление, которое будет сопровождаться осадками. Об этом ранее заявила синоптик Наталья Диденко.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач успокоил прогнозом, что синоптическая зима придет строго по календарю — в первых числах декабря.

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