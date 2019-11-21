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Украина

Жуткое место: в сети показали шокирующие фото детской больницы в Харькове

16:11 21 ноября 2019 131
Штукатурка
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали фото ужасного состояния детской больницы № 19 в Харькове. Напомним, ранее пользователей шокировали фото из сумской больницы, где ремонт сделали только в ординаторской и в реанимации.

В кадр попали облезлые стены жуткого синего цвета, окрашенные половой краской двери в кабинеты, и в довершение — полвека не видевший ремонт туалет.

«После похода в 19-ю детскую больницу (приемное отделение) у меня появилось только одно желание — отдать своего ребенка на углубленное изучение английского языка, чтоб после школы он поступил иностранный вуз и устроил свою жизнь в любой цивилизованной стране мира», — прокомментировала фото их автор.

Пост продолжает набирать просмотры. Пользователи пишут, что в таком состоянии больница остается долгие годы.

Прокомментировали запись и медики больницы. Бывшая сотрудница винит во всем главного врача, сообщив, что проработав там 8 лет, уехала в Польшу. Другие медработники, напротив, с гордостью отметили высокую профессиональную подготовку коллег, подчеркнув, что они делят с больными все тяготы.

Напомним, в родном городе президента Зеленского больницы страдают от нехватки младшего медицинского персонала, а в аннексированном Крыму пациентам приходится приносить с собой собственные мединструменты.

Фото facebook.com/kharkiv1654

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