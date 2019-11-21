Украина покупает судно для исследований у побережья Антарктиды (фото)

Украина

В конце 2020 года 26-я украинская полярная экспедиция должна отправиться в Антарктиду на собственном научном судне — правительство выделило 252 миллиона гривен на его покупку.

В последний раз Украина организовывала доставку своих полярников на станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде на собственном судне в далеком 2001 году. С тех пор зимовщики и сезонные (снаряжаемые на короткий период антарктического лета) экспедиции добирались на ледовый континент другим способом: на рейсовых самолетах они прилетали в Южную Америку, а там пересаживались на арендованное иностранное судно ледового класса, которое доставляло их на расположенный примерно в 5 километрах от побережья Антарктиды остров Галиндез, на котором находится украинская полярная станция. Таким же образом полярники возвращались на родину.

— Пока не готов озвучить, какое именно судно будет приобретено, в работе несколько вариантов, — заявил «ФАКТАМ» директор Национального антарктического научно центра Министерства образования и науки Украины кандидат биологических Евгений Дикий. — Выбор будет сделан в ближайшее время, и летом будущего года судно уже должно быть в нашем распоряжении.

Следует сказать, что 252 миллиона гривен — это предельная сумма. Мы сделаем все возможное, чтобы сбить цену. Надеюсь, нам это удастся, и покупка судна обойдется дешевле.

— Почему оно необходимо?

— Наши ученые смогут расширить круг исследований в Антарктиде — собственное научное судно позволит организовывать во время антарктического лета (ноябрь — март) полноценные морские экспедиции. Если вырастет спектр научных работ, то и количество ученых и институтов, задействованных в сезонных экспедициях, увеличится. Судно также сможет доставлять украинских исследователей на иностранные полярные станции и на необитаемые острова для выполнения тех или иных научных программ. А пока что наши возможности морских исследований ограничиваются акваторией вокруг острова Галиндез.

Очень важно, что собственное судно позволит нам значительно продлить период проведения сезонных экспедиций. В течение последних 20 лет приходилось отправлять их в самый разгар летнего сезона в Южном полушарии (в январе), поскольку в этот период практически гарантирована приемлемая ледовая обстановка в водах вблизи Антарктиды. Ведь нам нужно заранее договариваться с иностранцами об аренде их судов для доставки наших ученых на станцию «Академик Вернадский». Имея собственный корабль, сможем оперативно принимать решения о его отправке в антарктические воды — ориентируясь на то, какая ледовая ситуация складывается.

— При использовании собственного корабля проведение экспедиций будет обходиться дороже, чем сейчас?

— Да, расходы несколько вырастут, но при этом эффективность использования каждой истраченной на эти цели гривни возрастет примерно в четыре раза — за счет того, что сможем проводить гораздо больше исследовательской работы, чем сейчас. Что же касается доставки собственным кораблем на станцию «Академик Вернадский» зимовщиков (команды из 12 человек, которая работают там целый год) и сезонной экспедиции, то она будет обходиться дешевле, чем перевозка на арендованных иностранных судах. Ведь нам не придется закладывать в бюджет коммерческую прибыль владельцев этих судов.

Еще одним способом снизить затраты мы видим в формировании консорциума из нескольких стран, имеющих свои станции в Антарктиде. Мы намерены предложить им сотрудничество в использовании нашего судна, за счет чего окупим часть расходов на его эксплуатацию.

Кроме того, наше судно может быть задействовано в исследованиях других регионов Мирового океана (в том числе Арктики) в период нашего лета. Речь идет, прежде всего, о морской геологии и изучении ресурсов морского дна. Имея специально оборудованное научное судно, вполне можно рассчитывать на заказы подобных изыскательских работ от различных стран и компаний.

Замечу, что после развала Советского Союза Украине достались 36 научно-исследовательских судов. Так что несколько первых украинских экспедиций доставлялись Антарктиду на собственных кораблях. Это позволяло проводить в антарктических водах масштабные морские исследования. Но потом эта практика прекратилась. А последний из научных кораблей ледового класса разрезали на металлолом в 2006 году. Теперь есть надежда, что Украина вновь станет обладательницей научного судна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о капитальном ремонте полярной станции «Академик Вернадский». А совсем недавно украинские полярники нашли в Антарктиде настоящее чуду природы — пещеру с озерами и речкой.

Кстати, что ранее в сети появился 3D-тур по станции «Академик Вернадский».

Фото Национального научного антарктического центра





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