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Происшествия

Смерть ветерана АТО Панова от побоев: подозреваемым грозит пожизненное заключение

16:23 21 ноября 2019 45
Игорь Панов
Инф. «ФАКТОВ»

Следователи полиции изменили подозрения двум лицам, которые причастны к жесткому избиению семейной пары, — оно произошло 9 ноября 2019 в Киеве на улице Академика Киприанова. Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Ранее действия подозреваемых квалифицировались как покушение на умышленное убийство. Но так как один из пострадавших, ветеран АТО Игорь Панов, 20 ноября 2019 скончался в больнице от телесных повреждений, действия подозреваемых теперь классифицируются как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Оба подозреваемых находятся под стражей без права на залог. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в избиении Игоря Панова и его жены Оксаны подозреваются пасынок ветерана АТО и его друг.

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