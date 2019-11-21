Украина

Украина и Аргентина подписали важный документ о безвизе

В четверг, 21 ноября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентинской Республики в Украине Елена Л. Т. Микусински подписали протокол, вносящий изменение в межправительственное соглашение об отмене виз.

Ранее гражданам двух стран разрешалось находиться на территории другого государства без виз 90 дней в течение года. Согласно изменениям, теперь разрешенный срок — 90 дней в течение полугода, то есть, 180 дней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 14 апреля 2019 года граждане Украины могут посещать Таиланд без оформления виз.Такой режим распространяется на поездки, во время которых срок пребывания в стране не превышает 30 календарных дней.

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