Украина

Украинцам больше не нужна виза для поездок в Таиланд

С 14 апреля граждане Украины могут посещать Таиланд без оформления виз. Об этом в Facebook напомнил президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что такой режим распространяется на поездки, во время которых срок пребывания в стране не превышает 30 календарных дней. Напомним, в НБУ подсчитали, сколько в 2018 году украинские туристы потратили только в странах Евросоюза.

«Отличная новость! Сегодня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только заграничный паспорт — биометрический или не биометрический», — сообщил Порошенко, отметив, что количество стран для свободных путешествий для украинцев стремительно увеличивается.

В свою очередь в Департаменте консульской службы МИД Украины уточнили, что для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, украинцам понадобится виза, которую можно получить в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Таиланда.

Отметим, что без визы украинцы могут посетить уже 128 стран мира. В связи с новыми упрощениями для украинских туристов в Глобальном рейтинге паспортов документ гражданина Украины поднялся с 41-й на 40-ю позицию.

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