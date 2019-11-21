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Происшествия

Мэру Львова Садовому сообщили о подозрении: выяснились детали

16:58 21 ноября 2019 176
САП вручает подозрение
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 ноября, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам Львовского горсовета по отчуждению земли для стоительства индустриального пара. В этом деле фигурирует и городской голова Львова Андрей Садовый. Об этом пресс-служба САП информирует в Facebook.

По данным правоохранителей, в 2015 году более 60 граждан обратились с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли. Расследование установило, что более 23,49 га земель были проданы должностными лицами Львовского городского совета по договору купли-продажи с нарушениями требований действующего законодательства — как земли промышленности, без аукциона и по заниженной стоимости.

В результате гражданам и государству нанесен ущерб на сумму более 93,5 млн гривень.

Также выяснилось, что продан земельный участок, вообще не принадлежащий территориальной громаде Львова.

Ранее сообщалось, что бывшего гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» подозревают во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Фото: Львовский городской совет

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