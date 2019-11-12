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Украина

Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

12:11 12 ноября 2019 93
НАБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 12 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили экс- гендиректору государственного концерна «Укроборонпром» о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию. Ранее обыски в концерне и на предприятиях-экспортерах проводило ГБР.

Как сообщают в НАБУ, бывший генеральный директор концерна в 2016 году не задекларировал доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, принадлежащие его гражданской супруге.

Сообщается, что расследование ведется с августа 2019 года. Однако в антикоррупционном бюро не сообщают фамилию экс-чиновника, в отношении которого проводилось расследование.

Известно, что с 2014 года «Укроборонпром» возглавлял Роман Романов, а с 2018 года — Павел Букин. Сейчас концерн возглавляет Айварас Абромавичус.

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