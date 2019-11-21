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"Подарок" на Михаила: мэру Львова Садовому сообщили о подозрении
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в деле о строительстве индустриального парка. Ранее сообщение о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию получил экс- гендиректор государственного концерна «Укроборонпром».
По словам Садового, речь идет о событиях 2015 года, когда во Львове по итогам открытого инвестиционного конкурса определили компанию, которая должна была построить индустриальный парк на поле, где «паслись коровы». По словам мэра Львова, этому проекту начали активно противодействовать на всех уровнях власти. Городской голова Львова назвал вручение сообщения о подозрении «подарком на День архангела Михаила».
Видео с заявлением Садового в сеть выложил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАБУ сообщило о подозрении десяти фигурантам дела о присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, выделенного в 2014 году Нацбанком «VAB Банку».
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