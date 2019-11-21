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В Киеве накануне выходных ограничат движение на Южном мосту

22:20 21 ноября 2019 8
Южный мост
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Из-за аварийного состояния одного из деформационных швов на Южном мосту дорожники снова проведут там ремонт с 21:00 22 ноября до 07:00 23 ноября. В это время на мостовом переходе частично ограничат движение в направлении станции метро «Выдубичи». Работы специально приурочили к ночному времени против субботы, чтобы уменьшить негативное влияние на трафик. Ранее Северный столичный мост перекрыли на целый день.

Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам на проезжей части.

Кроме того, в ночь на 22 и 23 ноября из-за ремонта контактной сети на бульваре Шевченко изменят маршруты троллейбусы №№ 93Н, 94Н. С 00:20 до 05:20 № 93Н будет курсировать от улицы Чернобыльской, а № 94Н — от проспекта Л. Курбаса до «Южного» ж/д вокзала.

Напомним, что в столице из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алматинской (Дарница) временно приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33.

До конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).

Кроме того, с 7 ноября ограничили въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик. Это касается грузовиков массой более 4,5 тонны. Въезд закрыт с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

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