Происшествия

На Волыни задержали опасную банду во главе со «смотрящим» по кличке «Чечен» (фото)

В четверг, 21 ноября, в Волынской области, где несколько часов назад школьный автобус врезался в дерево, в городе Нововолынске задержан лидер преступной группы по прозвищу «Чечен» и один из ее участников, которые за деньги пытались «крышевать» местных бизнесменов, а в случае отказа давили на них и их членов семей психологически и уничтожали имущество.

Об этом заявил руководитель областного управления стратегических расследований Нацполиции Юрий Крошко во время совместного брифинга с участием руководства областной полиции и прокуратуры, говорится в сообщении Управления стратегических расследований в Волынской области.

По словам Юрия Крошко, в течение нескольких месяцев правоохранители документировали и собирали доказательства, которые бы давали обоснованные основания для задержания лидера преступной группы вместе с ее самыми активными участниками, а также сообщения им о подозрении.

Было установлено, что бизнесмены, которые занимались или намеревались заниматься любой предпринимательской деятельностью на территории области, должны были ежемесячно платить «дань». За это участники преступной группы и ее лидер обещали им надежную «криминальную крышу» и «покой». Если же члены банды получали отказ, сначала пытались психологически заставить предпринимателей региона платить им деньги.

Как правило, в ходе шли угрозы физического применения насилия к предпринимателям или их родным, повреждения имущества, в частности — поджог магазинов, кафе, офисов, авто и тому подобное. Если метод запугивания не помогал, переходили к реальным действиям.

«По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий уже установлена ​​причастность членов группы к совершению 19 преступлений на территории города Нововолынск, Владимир-Волынского и Иваничивского районов Волынской области. Среди них: поджоги кафе и автомобилей, квартирные кражи, вымогательство и т. д. »,— отметил руководитель управления стратегических расследований в Волынской области Национальной полиции.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Так, лидеру банды и так называемом «смотрящему» по кличке «Чечен» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, а второму фигуранту — по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) УК Украины.

Правоохранители проводят дальнейшие процессуальные меры с целью привлечения всех участников преступной группы к ответственности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета — Джачвлиани Лашу Валерьяновича, больше известного, как «Лаша Сван», который был «коронован» в 1995 году в Москве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter