Мир

Играли в бобров: обнаженная женщина застряла головой между перил в подъезде во время секса

В российском городе Липецк, где весной подростка жестоко изнасиловали шваброй по «заказу» его экс-девушки, несколько лет назад произошел еще один печальный инцидент: 46-летняя обнаженная женщина застряла головой в перилах в подъезде жилого дома, когда занималась сексом со своим сожителем.

Об этом пишет сайт mir24tv.

По словам спасателей, подобного случая они не помнят ни до, ни после инцидента.

Сообщается, что на лестницу пара вышла, чтобы внести разнообразие в интимную жизнь. Отмечается, что виновником того, что женщина застряла головой между ограждениями перил, стал ее партнер, который исчез, когда на место приехали спасатели и полиции.

О состоянии спасенной тогда женщины ничего не сообщается.

Напомним, что экспериментировать в области секса любят не только в Липецке: в Малайзии 16-летний подросток уть не лишился пениса в результате своих секс-экспериментов. Упомянутая часть его тела застряла в водопроводной трубе, и освобождать ее пришлось с помощью циркулярной пилы. Все началось с того, что юный малазиец заметил металлическую трубу, торчащую из стены его дома. Она была, как ему показалось, очень удобно расположена на уровне чуть ниже талии. Вероятно, именно этот факт возбудил юношу, и он поспешил совокупиться с соблазнительной трубой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Англии мужчина застрял головой вниз на 90-метровой кирпичной трубе.

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