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Общество и люди

Абсолютно голый мужчина прогулялся по торговому центру в Мариуполе (видео)

17:50 4 ноября 2019 189
ТЦ ПортCity
Инф. «ФАКТОВ»

В Мариуполе по крупному торговому центру ТЦ ПортCity ходил абсолютно голый мужчина. Ранее в сеть попало видео с голой Кристиной Асмус. О происшествии в Мариуполе сообщает Telegram-канал «Мариуполь Лайф».

На опубликованном ролике видно, что мужчина без одежды не торопясь прогуливается по торговому центру, даже не пытаясь прикрываться. Он привлекает внимание множества посетителей. Странный вид этого человека подчеркивается импозантной прической.

Пока неизвестно, по каким причинам мужчина совершил столь вызывающий поступок, и как отреагировала на это полиция.

Ранее сообщалось, что знаменитая модель Ирина Шейк продолжает сниматься в провокационных фотосессиях — на этот раз она опубликовала в соцсети снимки, на которых позирует полностью голой.

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