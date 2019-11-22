Насиловали втроем: на Волыни трое мужчин надругались над молодой девушкой

Происшествия

В Волынской области, где в четверг задержали криминального авторитета, в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании 22-летней девушки. Об этом сообщили в четверг, 21 ноября, в полиции области.

Согласно их информации, к полицейским обратилась 45-летняя жительница области с заявлением об изнасиловании ее дочери. Она сообщила, что дочь пришла утром домой с синяками и призналась о сексуальном насилии над ней.

Стражи порядка, в тот же день, по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления, задержали трех местных жителей.

«В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, следователи полиции Волыни установили причастность к совершению группового изнасилования потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители установили, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

«Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным лицам подозрения в совершении группового изнасилования и избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей», — резюмировали в полиции.

Теперь троим подозреваемым, в случае, если их вину докажут в суде, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом, не менее мерзком поступке: в Полтавской области мужчина избил и изнасиловал свою мать.

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