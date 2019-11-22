Прошла любовь: Элджей бросил Настю Ивлееву ради молодой певицы

Шоу-бизнес

Вчера, 21 ноября, кумир молодёжи рэпер Элджей и популярная телеведущая и блогерша Настя Ивлеева, о свадьбе которых недавно сообщали СМИ, расстались.

Об этом пишет «Экспресс-газета».

Издание уточняет, что инициатором этого шага стал музыкант, который увлекся другой девушкой, молодой певицей Эрой Истрефи.

Элджей и Эра уже даже сотрудничали — не так давно они записали совместную песню. Также источник сообщает, что Алексей и Анастасия перестали появляться на публике вместе, публиковать совместные фото и видео и даже носить свои обручальные кольца.

Кроме того, ранее Настя Ивлеева призналась, что у нее нет семейной жизни.

Напомним, что Анастасия и Алексей неоднократно демонстрировали свои чувства, страсть, искренность в своих отношениях. Настя редко, но метко в своих интервью рассказывала о достоинствах своего избранника. Ивлеева неоднократно посещала концерты Элджея, появляясь в вип-залах и за кулисами, они нередко вместе ездили за границу и даже сделали парные тату. А недавно они даже начали носить на публике свои обручальные кольца, тем самым подтверждает, что они то ли уже сыграли тайную свадьбу, то ли планируют это сделать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский рэпер Элджей не сможет посещать Украину ближайшие три года. СБУ запретила Алексею Узенюку въезд в нашу страну.

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