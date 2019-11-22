24.08 / 24.30 26.56 / 26.92
Киев: -7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Прошла любовь: Элджей бросил Настю Ивлееву ради молодой певицы

4:35 22 ноября 2019 53
Ивлева и Элджей
Инф. «ФАКТОВ»

Вчера, 21 ноября, кумир молодёжи рэпер Элджей и популярная телеведущая и блогерша Настя Ивлеева, о свадьбе которых недавно сообщали СМИ, расстались.

Об этом пишет «Экспресс-газета».

Издание уточняет, что инициатором этого шага стал музыкант, который увлекся другой девушкой, молодой певицей Эрой Истрефи.

Элджей и Эра уже даже сотрудничали — не так давно они записали совместную песню. Также источник сообщает, что Алексей и Анастасия перестали появляться на публике вместе, публиковать совместные фото и видео и даже носить свои обручальные кольца.

Кроме того, ранее Настя Ивлеева призналась, что у нее нет семейной жизни.

Напомним, что Анастасия и Алексей неоднократно демонстрировали свои чувства, страсть, искренность в своих отношениях. Настя редко, но метко в своих интервью рассказывала о достоинствах своего избранника. Ивлеева неоднократно посещала концерты Элджея, появляясь в вип-залах и за кулисами, они нередко вместе ездили за границу и даже сделали парные тату. А недавно они даже начали носить на публике свои обручальные кольца, тем самым подтверждает, что они то ли уже сыграли тайную свадьбу, то ли планируют это сделать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский рэпер Элджей не сможет посещать Украину ближайшие три года. СБУ запретила Алексею Узенюку въезд в нашу страну.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

гороскоп

За копейку удавятся: названы самые жадные знаки зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер