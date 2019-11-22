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Происшествия

Виноват мусорный пакет: в Киеве на полупустом проспекте столкнулись Mercedes и Volkswagen

5:37 22 ноября 2019 55
ДТП на Голосеевском
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в четверг, 21 ноября, в Киеве помимо аварии на проспекте Палладина произошло еще одно ДТП: полупустой Голосеевский проспект в столице не поделили автомобили Mercedes и Volkswagen.

После небольшого столкновения машина такси слетела с дороги, снесла дерево и остановилась в столбу.

В ДТП пострадал водитель Volkswagen. Об этом пишет Информатор.

Сообщается, что авария случилась около 22:00 возле кинотеатра «Загреб». По словам знакомых пострадавшего водителя такси, он ехал без пассажиров в правой полосе дороги.

Перед ним резко перестроился Mercedesи буквально вытолкнул Volkswagenна обочину. Там таксист свалил дерево и остановился в столбе.

У водителя Mercedesдругая версия. Мужчина рассказал, что перед ним на дорогу вылетел мусорный пакет и он вывернул руль вправо, не ожидая увидеть там такси. По его словам, Volkswagenехал с большим превышением скорости.

В результате аварии у водителя такси зафиксировали перелом ноги, его забрали в больницу. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на среду, 20 ноября, на улице Зодчих в Киеве (Борщаговка) в страшном ДТП пострадало 10 человек. При этом двое из них погибли.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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