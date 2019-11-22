Мощный взрыв в центре Киева: в шахте лифта сдетонировал неизвестный предмет

Происшествия

Ночь на пятницу, 22 ноября, была отмечена в столице не только двумя ДТП, но и происшествиями другого рода. Так, жители нескольких улиц Киева проснулись от сильного грохота.

Впоследствии оказалось, что в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв, из одного из подъездов валил густой дым.

На место срочно выехала полиция, спасатели и медики, пишет Информатор.

Предварительно было выяснено, что детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.

Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили. О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном взрыве в центре Киева — тогда на улице Пушкинской погибли два человека, в том числе и ветеран АТО Виктор Дегтярев. Его причиной стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом.

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