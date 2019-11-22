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До минус 3: синоптики предупредили о холодных выходных
Украинский Гидрометцентр предупредил, что с 22 ноября дожди в западных и северных областях Украины прекратятся, но им на смену придет облачная и холодная погода.
На севере и востоке страны и днем и ночью ожидаются минусовые температуры. Холоднее всего будет в Харьковской и Луганской области (до минус 10 градусов), а в Киеве днем ожидаются 1−3 градуса мороза.
В субботу, 23 ноября морозы постепенно распространятся на центр и запад Украины и лишь в Ужгороде днем ожидаются 9−11 градусов тепла.
В воскресенье, 24 ноября, несколько потеплеет, однако это будет сопровождаться усилением облачности. В Киеве днем ожидается 0−2 градусов тепла, ночью сохранятся морозы в 3−5 градусов.
Относительное потепление, которое будет сопровождаться осадками, прогнозируется с 28 ноября. Об этом ранее заявила синоптик Наталья Диденко.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач считает, что синоптическая зима придет строго по календарю — в первых числах декабря. Его прогнозы читайте в статье «ФАКТОВ» «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».
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