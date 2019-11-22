- 08:40 Появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в центре Киева
- 08:26 На «Мисс Вселенная» десять дней придется менять наряды три-четыре раза в сутки, — Анастасия Суббота
- 08:25 Кричит на детей и не пускает в туалет: в одной из киевских школ разгорелся скандал с учительницей
- 08:18 Подвела няня: Кейт Миддлтон внезапно отменила свой выход в свет, оставив мужа в одиночестве
- 08:10 Проехался на пузе: в сеть попало видео с экстренно севшим в Одессе самолетом Turkish Airlines
- 08:03 В Украине запретят использовать пластиковые пакеты: что об этом нужно знать
- 07:52 Оверсайз и кейп: названы самые модные пальто сезона
- 07:44 Россиянам мы точно не будем продавать нашу землю, — Николай Сольский
- 07:40 Богдана уличили в неоднократном нарушении закона: что об этом известно
- 07:36 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мариуполь»: расписание трансляций матчей 15-го тура чемпионата Украины
- 07:32 Новые тренды в маникюре: модные цвета и декор, идеи дизайна
- 07:31 Аденоиды ребенку нужно удалять, если ухудшается слух, возникают остановки дыхания во сне, — врач
Подвела няня: Кейт Миддлтон внезапно отменила свой выход в свет, оставив мужа в одиночестве (фото)
Кейт Миддлтон внезапно отменила свой запланированный на вечер 22 ноября выход в свет. Герцог и герцогиня Кембриджские должны были вместе посетить в Лондоне церемонию вручения премий Tusk Conservation Awards, на которой традиционно чествуют людей, которые вносят существенный вклад в охрану дикой природы Африки.
Однако Кенсингтонский дворец объявил, что герцогиня вынуждена отказаться от участия в этом мероприятии «из-за детей». Хотя около полудня она все же смогла принять номинантов и финалистов премии в частном порядке у себя во дворце, выпив с ними по чашечке чая.
Официально подробности не сообщались. Уточнили только, что речь не идет о болезни кого-либо из отпрысков Кембриджей — шестилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты или полуторагодовалого принца Луи.
Однако источники издания ET Canada утверждают, что Кейт просто не с кем было оставить детей дома. Куда подевалась их постоянная няня, испанка Мария Тереза Туррион Боралло, неизвестно. Вероятно, что заболела именно она. А спешно найти временную няню на один вечер Миддлтон не удалось.
В итоге Уильям отправился на церемонию в одиночестве, где произнес речь и вручил несколько наград.
Ранее Кейт и Уильям вместе посетили выступление Королевского варьете. На этом мероприятии герцогиня рассказала, что Джордж и Шарлотта, узнав, куда они идут, просились пойти с ними. На что Кейт ответила: «Только не в ночь перед школой!».
А в разговоре с принимавшей участие в представлении с шестилетней гимнасткой Миддлтон рассказала, что Джордж и Шарлотта любят выполнять акробатические номера дома — в том числе колесо и стойку на руках.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперт по языку жестов прокомментировала поведении Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.