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Кейт Миддлтон внезапно отменила свой запланированный на вечер 22 ноября выход в свет. Герцог и герцогиня Кембриджские должны были вместе посетить в Лондоне церемонию вручения премий Tusk Conservation Awards, на которой традиционно чествуют людей, которые вносят существенный вклад в охрану дикой природы Африки.

Однако Кенсингтонский дворец объявил, что герцогиня вынуждена отказаться от участия в этом мероприятии «из-за детей». Хотя около полудня она все же смогла принять номинантов и финалистов премии в частном порядке у себя во дворце, выпив с ними по чашечке чая.

Кейт и Уильям приняли у себя во дворце финалистов премии

Официально подробности не сообщались. Уточнили только, что речь не идет о болезни кого-либо из отпрысков Кембриджей — шестилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты или полуторагодовалого принца Луи.

Однако источники издания ET Canada утверждают, что Кейт просто не с кем было оставить детей дома. Куда подевалась их постоянная няня, испанка Мария Тереза Туррион Боралло, неизвестно. Вероятно, что заболела именно она. А спешно найти временную няню на один вечер Миддлтон не удалось.

В итоге Уильям отправился на церемонию в одиночестве, где произнес речь и вручил несколько наград.

Уильям на церемонии. Фото из Twitter Кенсигнтонского дворца.

Ранее Кейт и Уильям вместе посетили выступление Королевского варьете. На этом мероприятии герцогиня рассказала, что Джордж и Шарлотта, узнав, куда они идут, просились пойти с ними. На что Кейт ответила: «Только не в ночь перед школой!».

А в разговоре с принимавшей участие в представлении с шестилетней гимнасткой Миддлтон рассказала, что Джордж и Шарлотта любят выполнять акробатические номера дома — в том числе колесо и стойку на руках.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперт по языку жестов прокомментировала поведении Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике.

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