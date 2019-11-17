Кейт Миддлтон и принц Луи посетили музыкальные занятия под руководством обезьяны (фото)

Стиль жизни

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее младший сын принц Луи посетили популярные в Великобритании уроки музыки и танцев для детей Monkey Music. Сеть этих студий существует по всей территории страны. В них занимаются дети, начиная с трех месяцев и до четырех лет. Причем мамы при этом должны активно подключаться к игре — танцевать и петь вместе со своими малышами. Стоимость занятия -12 фунтов (около 15 долларов). Уроки ведет ростовая кукла-обезьяна. Полуторагодовалому Луи веселые занятия очень понравились. Как пишет Daily Mail, из соображений безопасности не сообщается, где именно расположена студия, которую посещали члены королевской семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон вместе с мамами одноклассников ее старших детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты, посетила паб. На вечеринку она прошла через запасной тайный ход в заведение, чтобы не привлекать внимания. Причем этот вход в пабе Hollywood Arms некогда был сделан специально для деверя Кейт — принца Гарри, который ранее, до женитьбы на Меган Маркл, любил здесь бывать.

Кстати, принц Гарри, как сообщала пресса, недавно также посетил игровые занятия вместе со своим полугодовалым сыном Арчи. Во время посещения церемонии вручения премий WellChild Awards, Меган сказала, что впервые привезла Арчи на групповые игровые занятия, где ему очень понравилось. Гарри теперь также получил возможность понаблюдать за своим ребенком, общающимся с другими детьми. Сообщалось, что Арчи, который пошел цветом волос в отца, особенно охотно играл с двумя рыжими ребятишками. По словам очевидцев (на игровой сессии присутствовали еще несколько пап и мам) Гарри в шутку сказал: «Рыжие объединяются!».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кейт рассказала о любимой прическе своей дочки Шарлотты.

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