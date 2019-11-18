Стиль жизни

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили выступление Королевского варьете, состоявшееся в лондонском театре Палладиум. Это благотворительное мероприятие, состоящее из танцевальных, вокальных и комедийных номеров, проходит ежегодно под патронатом королевы. Традиция Королевских варьете восходит еще к 1912 году, когда его почтил своим присутствием король Георг V — дедушка Елизаветы II.

Выступление обязательно посещает кто-либо из членов королевской семьи. В прошлом году высокими гостями были принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которая тогда была беременна. Сейчас герцог и герцогиня Сассекские взяли шестинедельный отпуск и отдыхают от исполнения своих официальных обязанностей. Эстафету приняли старший брат Гарри с супругой.

Кейт ранее уже бывала на представлении — в 2014 и в 2017 годах. Так совпало, что оба раза герцогиня Кембриджская, как и Меган в прошлом году, была беременна — сначала принцессой Шарлоттой, а затем принцем Луи. Британская пресса в шутку пишет, что, возможно, в королевской семье это уже стало традицией, и что Кейт и Уильям, должно быть, ждут четвертого ребенка.

Впрочем, по фигуре Кейт не было заметно, что она готовится стать матерью. Она была стройна, как обычно. Как пишет Daily Mail, супруга принца Уильяма выбрала платье черное кружевное платье от Alexander McQueen.

The Duke and Duchess of Cambridge arrive at the Royal Variety Performance. Kate is wearing a McQueen gown. pic.twitter.com/prxqFSgxlU — Richard Palmer (@RoyalReporter) November 18, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Луи посетили музыкальные занятия под руководством обезьяны.

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