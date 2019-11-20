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«Как на первом свидании»: эксперт по языку жестов высказалась о поведении Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике (фото)

Эксперт по языку жестов Джуди Джеймс проанализировала поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время посещения ими выступления Королевского варьете в лондонском театре Палладиум. И пришла к выводу, что супруги влюблены друг в друга, как и в самом начале своих отношений. За восемь лет брака их чувства не только не ослабели, но и, напротив, упрочились.

Если ранее Кейт и Уильям редко обменивались прикосновениями, соблюдая неписанные королевские правила, то теперь они все чаще позволяют себе нежные жесты на публике. Так, Уильям с застенчивой улыбкой несколько раз коснулся спины своей жены. Причем большой палец его руки был отставлен вверх — по словам Джеймс, это признак полного счастья.

Они также зеркально повторяли жесты друг друга. Их походка, помахивание рукой публике, выражения лиц были практически идентичными. Они часто смотрели один другому в глаза, склоняли головы друг к другу.

Герцог и герцогиня Кембриджская вели себя с легким намеком на флирт: обменивались любящими взглядами и улыбками. Причем даже тогда, когда их мало кто видел — например, когда они сели в машину, готовясь ехать домой. Как считает Джуди, герцогиня в этот момент выглядела даже еще более счастливой — радуясь, что они наконец остались вдвоем.

«Если улыбки на публике являются результатом актерской игры, в такие моменты, как этот, маски обычно начинают сползать с лиц. Но выражение радости на лице Кейт только усиливается. Ее широко раскрытые в волнении глаза, округлившиеся щеки и симметричная улыбка — все это делает ее похожей на женщину на первом свидании», — рассказала эксперт.

Издание Daily Mail со слов Джуди пишет, что, хотя пара ведет себя на публике не так демонстративно, как не стесняющиеся в проявлении чувств Меган Маркл и принц Гарри, их менее явные знаки внимания друг к другу свидетельствуют о надежных стабильных отношениях, которые базируются на основе взаимной привязанности и чувства равенства.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Джеймс подметила, что отношения между принцами Уильямом и Гарри еще больше ухудшились.

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