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Происшествия

Появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в центре Киева

8:40 22 ноября 2019 249
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео с места взрыва неизвестного предмета в шахте лифта в многоэтажном доме в центре Киева. Напомним, взрыв прогремел в доме на улице Олеся Гончара, 67.

Жильцы дома услышали звук взрыва около 23:00. Они вызвали полицию и спасателей.

По данным ресурса Информатор, спасатели не исключают, что к взрыву могла привести утечка газа — у парадных пострадавшего дома расклеены объявления о проведении газовых работ на весь ноябрь.

Информация о последствиях ЧП уточняется.

Напомним, на днях стало известно, какой приговор вынесли жителю Павлограда на Днепропетровщине, который в сентябре 2016 года подорвал пятиэтажный дом, чтобы скрыть убийство супруги.

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