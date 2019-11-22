Фото одинокого Путина в электричке вызвало насмешки в сети

Мир

В сети высмеяли президента России Владимира Путина, который накануне засветился на открытии Московских центральных диаметров. Фото хозяина Кремля, закрутившего новый роман, в вагоне электрички опубликовал блогер «Загнивающий Запад».

«Одинокий мужчина грустит в электричке Москва-Тверь, потому что забыл купить бутылочку „Жигулей“ в дорогу», — выдвинул он версию причин вселенской скорби на лице ВВП.

В комментариях пользователи отметили, что церемонию проводили в условиях, приближенных к боевым.

«Платформы пустые. Вокруг оцеплено. Ещё и стрелки зашиты. Встречных нет. В кабине сотрудники ФСО. Без глума и смайлов. Поезд то литерный», — написал Mike Persidskiy.

Еще один пользователь предложил пиарщикам Путина обеспечить его хотя бы ручкой и карандашом, чтобы добавить ему солидности.

«Надо было на место машиниста сажать, а так бобылем как-то ни туда, ни сюда, блокнот хоть бы дали с карандашом, что ли», — написал он.

Тем временем другие пользователи напомнили, что еще до появления Путина как на самом вокзале, так и на подъездах к нему встали пригородные поезда, а их машинисты сообщили пассажирам о заторе. В одной из электричек люди устали ждать, начали открывать двери и выходить на пути.

Кроме того, по данным Медуза, на многих станциях не работали валидаторы, новые поезда оказались короче обычных 12-вагонных электричек на пять вагонов, а их вместимость — почти на две тысячи человек меньше.

Напомним, ранее российский президент после военных учений в Оренбургской области в странном виде сфотографировался со школьниками.

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