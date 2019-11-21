Алина, прощай! Путин нашел замену Кабаевой, — росСМИ

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Президент РФ Владимир Путин нашел замену своей предполагаемой любовнице Алине Кабаевой, с которой, по слухам, пребывал в браке с 2011 года. Об этом пишет Vistanews со ссылкой на сайт «Компромат».

Журналисты утверждают, что внимание главы государства привлекла некая 25-летняя студентка журфака Алиса Харчева, которая снялась в календаре в откровенном виде.

Календарь российскому президенту якобы передал Дмитрий Песков, при этом Путин оценил подарок словами «Девочки симпатичные».

После этого юная особа сделала второй шаг, разместив свою фотографию в соцсетях на день рождения Путина с открытым декольте и черной кошкой в руках, написав: «Кошечка будет ждать Владимира Владимировича у меня дома».

В итоге, утверждают журналисты, на сегодняшний момент Алиса смогла добиться расположения Владимира Путина: он подарил девушке квартиру в Москве и место на подземной парковке в доме на улице Минской. В том же доме, где живут и все близкие Путина: друзья, родственники и дочь.

«А это значит, что возлюбленной президента РФ смело можно сказать: Кабаева, прощай!», — считает автор статьи.

В качестве возможной причины «замены» российские СМИ считают тот факт, что Алина после родов сильно располнела и перестала следить за собой, но по прежнему отказывается делать даже «уколы красоты». В свою очередь, молодая Алиса вполне в презентабельном виде: одевается весьма откровенно, предпочитает проводить время на Мальдивах под жарким солнцем, активно пользуется услугами косметологов и пластического хирурга.

Примечательно, что после «близкого» знакомства с Владимиром Путиным Харчева, как и Алина Кабаева удалила свой аккаунт из всех социальных сетей. Сейчас ее фото можно встретить лишь на снимках с однокурсниками института.

Кроме того, опять-таки по слухам, Алиса Харчева ждет ребенка и сейчас проводит все свое время в загородном особняке президента в Сочи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае российские СМИ сообщили, что «общественный и политический деятель» РФ, бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую злые языки называют «любимой» спортсменкой президента России Владимира Путина, родила двойню в Москве.

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