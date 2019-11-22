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Шоу-бизнес

В прозрачном платье на леднике: Даша Астафьева взволновала сеть (фото)

11:12 22 ноября 2019 12
Астафьева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно снялась без белья, показала новые фото, сделанные в Исландии.

Позирует на них Даша в прозрачном платье. «Всеми правдами и неправдами, мы добрались до ледника…», — подписала фото Астафьева.

Астафьева

Астафьева

Она также отметила, что ей не холодно. «Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется, что я живая. Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня… Вот, что меня греет. Спасибо вам», — написала Даша.

«Невероятная, добрая, милая Даша… которая способна растопить любой ледник своим добрым сердцем», — пишут ее поклонники.

Астафьева

Напомним, что ранее Даша Астафьева снялась в прозрачном плаще без белья.

Также отметим, что российский мужской глянец включил Астафьеву в топ-100 сексуальных женщин РФ.

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