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Шоу-бизнес

«Жги, Даша, жги»: Астафьева без белья взорвала сеть (фото)

20:15 14 ноября 2019 126
Даша Астафьева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно порадовала пикантными снимками, опубликовала фото без белья.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Снимки Даши очень понравились поклонникам. «Где же ваши трусы? Жги, Даша, жги», «Ты всегда была круче всех. Даша. Ты супер», «Без лишних слов. Само совершенство идеальности красоты и сексуальности», «Когда трусы променяла на модные очки», «Эпатажная наша звездочка», — пишут комментаторы.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Поклонники также восхищаются тем, какой молодой и красивой выглядит Даша. «Вот когда годы идут и идут, а человек все прекрасен и прекрасен. Все остальные себе все подтягивают, колют, а вам достаточно одной губной помады и готово», — пишут они.

Даша Астафьева

Напомним, ранее Даша Астафьева снялась в прозрачном плаще без белья.

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