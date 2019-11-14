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«Жги, Даша, жги»: Астафьева без белья взорвала сеть (фото)
Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно порадовала пикантными снимками, опубликовала фото без белья.
Снимки Даши очень понравились поклонникам. «Где же ваши трусы? Жги, Даша, жги», «Ты всегда была круче всех. Даша. Ты супер», «Без лишних слов. Само совершенство идеальности красоты и сексуальности», «Когда трусы променяла на модные очки», «Эпатажная наша звездочка», — пишут комментаторы.
Поклонники также восхищаются тем, какой молодой и красивой выглядит Даша. «Вот когда годы идут и идут, а человек все прекрасен и прекрасен. Все остальные себе все подтягивают, колют, а вам достаточно одной губной помады и готово», — пишут они.
Напомним, ранее Даша Астафьева снялась в прозрачном плаще без белья.
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