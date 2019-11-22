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Взрыв в центре Киева: в полиции сделали важное заявление
Полиция Киева квалифицировала взрыв в подъезде дома на ул. Олеся Гончара, 67, как хулиганство.
Уголовное производство открыто по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.
Также в полиции подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. Это было установлено после поквартирного обхода и опроса свидетелей и жителей дома.
Найденные в подъезде деформированные металлические фрагменты направили на экспертизу.
Взрыв неизвестного предмета прогремел в шахте лифта около 23:00 22 ноября. Из-за взрыва с обеих сторон подъезда выбило стекла, также отмечается повреждение стен.
«ФАКТЫ» публиковали первое видео с места инцидента.
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