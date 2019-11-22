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Шоу-бизнес

Заворотнюк хотят поставить на ноги песней для Фриске (видео)

13:38 22 ноября 2019 149
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, у которой рак мозга, решили поддержать с помощью песни, написанной ранее для поддержки Жанны Фриске.

Такое предложение сделала певица Наталия Власова в беседе с изданием «Дни.ру».

Она когда-то запустила флешмоб в поддержку поп-исполнительницы Жанны Фриске, написав для этого песню «Жанна, живи, Жанна, танцуй!».

Сейчас Власова хочет запустить флешмоб, чтобы поддержать Заворотнюк. Для этого она предложила ту же песню. «Те, кто хотят поддержать Настю, могут спеть эту песню, заменив текст. Потому что мы посвятили этот проект всем тем, кто столкнулся с этой болезнью. Имя Жанна, по сути, — это обращение ко всем людям», — поделилась Власова.

«Потому что каждый, когда наедине остается, ему хочется услышать эти все слова. Главное, когда это от души произносят те, кто хочет помочь, отдать какую-то частицу себя, добра, силы. Поэтому, друзья, пересочиняйте все что нужно», — разрешила она.

Напомним, ранее появилась информация, что Заворотнюк чувствует себя лучше.

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