Известная блогерша озвучила страшный прогноз Заворотнюк

Шоу-бизнес

Известная российская блогерша Елена Миро, которая ранее «рассекретила» беременность Ксении Собчак, озвучила страшный прогноз по больной раком актрисе Анастасии Заворотнюк. Она считает, что семья няни Вики молчит о ее состоянии не просто так. В своей колонке в Livejournal Миро предположила, что родные актрисы не комментируют ситуацию, потому что состояние критическое и исход известен.

«Дело вовсе не в желании избежать вмешательства журналистов. Все это понимают! Предположу, что у Заворотнюк тот вид опухоли мозга, который нельзя излечить. Например, глиобластома, как пишут некоторые СМИ. Что именно означает для человека этот диагноз? Это означает, что он умрет, причем скоро», — пишет Миро.

Она считает, что семья не озвучивает диагноз, чтобы не лишиться заработка. Сейчас муж актрисы Петр Чернышев вернулся на лед и принимает участие в шоу «Руслан и Людмила».

«Глиобластома — это очень плохой, страшный диагноз. Обнародовать его — это открыто сказать всему миру, что человек скоро умрет. Ведь его нельзя вылечить… счет идет на месяцы, а, может, и на недели. А теперь вопрос: сколько денег соберет такой диагноз? Попрутся ли люди на ледовое шоу мужа Заворотнюк, которое им на фиг не вперлось, чтобы собранные средства пошли на лечение человека, которого вылечить нельзя? Вот и сами думайте, почему молчит семья», — написала Елена.

Напомним, родные Заворотнюк подтвердили, что актриса действительно болеет, но диагноз не уточняют. Недавно СМИ сообщили обнадеживающую информацию, якобы Насте стало лучше, ее перестали беспокоить головные боли, она проходит реабилитацию и плавает в бассейне.

На официальной странице поддержки Заворотнюк новостей нет. Дочь актрисы Анна публикует в Instagram фото нарядов и маникюр.

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