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Украина

В мэрию Одессы пришли с обысками: источник раскрыл детали

14:38 22 ноября 2019 109
Обыски в мэрии Одессы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 22 ноября, в мэрии Одессы проходят обыски.

Сотрудники СБУ, Государственного бюро расследований, а также Генеральной прокуратуры принимают участие в следственных мероприятиях, в частности, в юридическом и финансовом департаментах мэрии.

По данным информированного источника, обыски также проводятся у советника мэра Одессы Геннадия Труханова — Олега Брындака. К нему наведались сотрудники СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы правоохранители проводят следственные действия в охранном агентстве «Центр». Данные действия проводились в рамках досудебных расследований по уголовным производствам по фактам пыток и другим нарушениям прав воспитанников областного коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей».

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