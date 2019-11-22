- 14:54 На грани катастрофы: с выброшенного на мель танкера Delfi в море вытекает горючее
- 14:53 Оставил людей без интернета и телефона: под Херсоном мужчина украл километры кабеля
- 14:46 "Укрзалізниця" увеличила количество дополнительных поездов на праздники: куда можно уехать
- 14:40 Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА: что о нем известно
- 14:38 В мэрию Одессы пришли с обысками: источник раскрыл детали
- 14:37 Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе
- 14:11 Дело "VAB Банка": Бахматюка объявили в розыск
- 14:06 Владелец «Укртелекома» не нарушает инвестиционные обязательства, — СМИ
- 13:53 Борьба окончена: танкер под Одессой лег на бок
- 13:53 Украина в Гааге обвинила Россию в невыполнении приказа международного трибунала по морскому праву: подробности
- 13:38 Заворотнюк хотят поставить на ноги песней для Фриске
- 13:18 Авиаконтрабанда: наркоторговцы отправляли товар в Россию при помощи дронов
В мэрию Одессы пришли с обысками: источник раскрыл детали
В пятницу, 22 ноября, в мэрии Одессы проходят обыски.
Сотрудники СБУ, Государственного бюро расследований, а также Генеральной прокуратуры принимают участие в следственных мероприятиях, в частности, в юридическом и финансовом департаментах мэрии.
По данным информированного источника, обыски также проводятся у советника мэра Одессы Геннадия Труханова — Олега Брындака. К нему наведались сотрудники СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы правоохранители проводят следственные действия в охранном агентстве «Центр». Данные действия проводились в рамках досудебных расследований по уголовным производствам по фактам пыток и другим нарушениям прав воспитанников областного коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!